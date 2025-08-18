Con Damián Pizarro, Lautaro Millán e Iván Román: esta es la prenómina de Chile para el Mundial Sub 20

Este lunes, el entrenador de La Roja Sub 20, Nicolás Córdova, dio a conocer prenómina de Chile para el Mundial de la categoría que se realizará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.
Dentro de los nombres que destacan, se encuentra el del defensa central Iván Román, quien recién podría debutar en los octavos de final, debido a una sanción de tres partidos que arrastra desde el Sudamericano.
En la lista de buena fe de La Roja Sub 20 también hay dos sorpresas: Damián Pizarro y Lautaro Millán.
Nicolás Córdova finalmente sí incluyó al delantero del Udinese, quien lo ha tenido al margen de las últimas convocatorias, luego de acusarlo de privilegiar sus vacaciones para no integrarse a la selección luego de que finalizara la temporada en el Viejo Continente.
Por otro lado, se consideró al volante de Independiente de Avellaneda Lautaro Millán, de padre chileno y que tiene una gran proyección.
La prenómina de Chile para el Mundial Sub 20
Arqueros:
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Sebastián Mella – Huachipato
- Martín Contreras – UC
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
- José Alburquenque – Universidad de Chile
Defensas:
- Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)
- Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)
- Simón Pinto – Independiente de Avellaneda (ARG)
- Ian Garguez – Palestino
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O´Higgins de Rancagua
- Sebastián Arancibia – UC
- Luis Margas – Santiago Wanderers de Valparaíso
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Milován Célis – Unión Española
- Bruno Torres – Colo-Colo
- Benjamín Molina – O´Higgins de Rancagua
- Ignacio Pérez – UC
- José Movillo – O´Higgins de Rancagua
- Patricio Romero – Cobreloa
- Nicolás L´Hullier – Deportes Concepción
- Lucas Velásquez – Huachipato
- Benjamín Pérez – Colo-Colo
- Yahir Salazar – Audax Italiano
Mediocampistas:
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers de Valparaíso
- Gabriel Pinto – O´Higgins de Rancagua
- Lautaro Millán – Independiente de Avellaneda (ARG)
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Tomás Roco – Fortaleza EC (BRA)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Leandro Hernández – Colo-Colo
- Flavio Moya – Universidad de Chile
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Benjamín Ampuero – Huachipato
- Rodrigo Vásquez – Unión Española
Delanteros:
- Juan Francisco Rossel – Universidad Católica
- Willy Chatilliez – SD Huesca (ESP)
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Cristóbal Chadwick – Cuiabá (BRA)
- Emiliano Ramos – Everton de Viña del Mar
- Oscar González – Godoy Cruz (ARG)
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU)
- Giovanny Ávalos – Ñublense
- Diego Corral – Universidad Católica
- Favian Loyola – Orlando City (EE.UU)
- Rodrigo Godoy – O´Higgins de Rancagua
- Axel Cerda – Universidad Católica
- Ignacio Vásquez – Universidad de Chile
- Yastin Cuevas – Colo-Colo
- Benjamín Aravena – Universidad de Chile
- Lucas Molina – Ñublense
- Damián Pizarro – Udinese (ITA)
- Diego Opazo – Santiago Wanderers de Valparaíso
Cuándo debuta La Roja Sub 20 y qué selecciones componen su grupo
Por su calidad de local, Chile forma parte del Grupo A, donde deberá competir con Egipto, Nueva Zelanda y Japón.
Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán frente a los oceánicos el 27 de septiembre a las 20:00 horas. Contra Japón se verán las caras el 30 de septiembre, y cerrarán esta fase enfrentando a Egipto el 3 de octubre.