Con Damián Pizarro, Lautaro Millán e Iván Román: esta es la prenómina de Chile para el Mundial Sub 20

Nicolás Córdova entregó la lista de buena fe de La Roja Sub 20 para el Mundial de la categoría que se realizará en nuestro país.

Este lunes, el entrenador de La Roja Sub 20, Nicolás Córdova, dio a conocer prenómina de Chile para el Mundial de la categoría que se realizará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Dentro de los nombres que destacan, se encuentra el del defensa central Iván Román, quien recién podría debutar en los octavos de final, debido a una sanción de tres partidos que arrastra desde el Sudamericano.

En la lista de buena fe de La Roja Sub 20 también hay dos sorpresas: Damián Pizarro y Lautaro Millán.

Nicolás Córdova finalmente sí incluyó al delantero del Udinese, quien lo ha tenido al margen de las últimas convocatorias, luego de acusarlo de privilegiar sus vacaciones para no integrarse a la selección luego de que finalizara la temporada en el Viejo Continente.

Por otro lado, se consideró al volante de Independiente de Avellaneda Lautaro Millán, de padre chileno y que tiene una gran proyección.

La prenómina de Chile para el Mundial Sub 20

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Sebastián Mella – Huachipato

Martín Contreras – UC

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

José Alburquenque – Universidad de Chile

Defensas:

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)

Simón Pinto – Independiente de Avellaneda (ARG)

Ian Garguez – Palestino

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O´Higgins de Rancagua

Sebastián Arancibia – UC

Luis Margas – Santiago Wanderers de Valparaíso

Martín Jiménez – Audax Italiano

Milován Célis – Unión Española

Bruno Torres – Colo-Colo

Benjamín Molina – O´Higgins de Rancagua

Ignacio Pérez – UC

José Movillo – O´Higgins de Rancagua

Patricio Romero – Cobreloa

Nicolás L´Hullier – Deportes Concepción

Lucas Velásquez – Huachipato

Benjamín Pérez – Colo-Colo

Yahir Salazar – Audax Italiano

Mediocampistas:

Joaquín Silva – Santiago Wanderers de Valparaíso

Gabriel Pinto – O´Higgins de Rancagua

Lautaro Millán – Independiente de Avellaneda (ARG)

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Tomás Roco – Fortaleza EC (BRA)

Agustín Arce – Deportes Limache

Leandro Hernández – Colo-Colo

Flavio Moya – Universidad de Chile

Mario Sandoval – Audax Italiano

Benjamín Ampuero – Huachipato

Rodrigo Vásquez – Unión Española

Delanteros:

Juan Francisco Rossel – Universidad Católica

Willy Chatilliez – SD Huesca (ESP)

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Cristóbal Chadwick – Cuiabá (BRA)

Emiliano Ramos – Everton de Viña del Mar

Oscar González – Godoy Cruz (ARG)

Francisco Marchant – Colo-Colo

Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU)

Giovanny Ávalos – Ñublense

Diego Corral – Universidad Católica

Favian Loyola – Orlando City (EE.UU)

Rodrigo Godoy – O´Higgins de Rancagua

Axel Cerda – Universidad Católica

Ignacio Vásquez – Universidad de Chile

Yastin Cuevas – Colo-Colo

Benjamín Aravena – Universidad de Chile

Lucas Molina – Ñublense

Damián Pizarro – Udinese (ITA)

Diego Opazo – Santiago Wanderers de Valparaíso

Cuándo debuta La Roja Sub 20 y qué selecciones componen su grupo

Por su calidad de local, Chile forma parte del Grupo A, donde deberá competir con Egipto, Nueva Zelanda y Japón.

Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán frente a los oceánicos el 27 de septiembre a las 20:00 horas. Contra Japón se verán las caras el 30 de septiembre, y cerrarán esta fase enfrentando a Egipto el 3 de octubre.