VIDEO – La espectacular asistencia de Alexis Sánchez que le dio el empate al Sevilla en su debut

El Sevilla logró el empate al final del partido ante el Elche, en el partido que marcó el debut de Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez tuvo un brillante debut en el Sevilla, tras participar con una espectacular asistencia en el gol que le dio el empate al equipo que dirige el argentino Matías Almeyda.

Aunque estuvo en la banca en el primer tiempo, el tocopillano ingresó a la cancha en el complemento, junto con el otro chileno del equipo sevillista, Gabriel Suazo.

El Sevilla abrió el marcador a los 28 minutos a través de Isaac Romero, resultado con el que concluyó el primer tiempo.

Iniciado el segundo lapso, André Silva puso el empate a los 54 minutos para el Elche, lo que motivó que el entrenador del local dispusiera el ingreso de los chilenos.

La espectacular asistencia de Alexis Sánchez que le dio el empate al Sevilla en su debut

Tras la entrada de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el Sevilla pareció mostrar una mejoría en su juego, aunque la visita consiguió el segundo gol a los 70 minutos a través de Rafael Mir.

El equipo del tocopillano se lanzó en búsqueda de la igualdad, pese a que la defensa del Elche se las ingenió para desbaratar los intentos del local.

Aquello, hasta el minuto 85, cuando Suazo se proyectó por la izquierda y metió un pase filtrado que llegó a Sánchez, el que con un taco asistió a Peque Fernández, quien con un tiro ajustado derrotó al arquero Matías Dituro.

Aunque inicialmente el árbitro anuló el gol por supuesto fuera de juego, tras la revisión en el VAR se decretó que el gol era válido.