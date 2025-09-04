El sueldo que ganará Alexis Sánchez en Sevilla y la razón por la que rechazó volver a Sudamérica

Alexis Sánchez dio su primera entrevista como jugador del Sevilla, donde reveló que tuvo “muchas oportunidades para volver”.

Alexis Sánchez se convirtió en uno de los fichajes más inesperados del mercado de pases tras sellar su llegada a Sevilla, donde recibirá un sueldo menor al que ganaba en Udinese, club en el que no tuvo el protagonismo esperado.

Tras solucionar una serie de problemas burocráticos en su nueva aventura en Europa, el tocopillano se unió este jueves a los entrenamientos, misma jornada en que concedió su primera entrevista.

En este marco, se refirió a las razones por las cuales no regresó a Sudamérica y explicó los motivos que lo llevaron a firmar por el Sevilla. “Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande. El estadio, la afición. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso”, expuso.

En cuanto a las dudas que han surgido por su edad, el delantero chileno de 36 años manifestó que “uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números“.

A lo que agregó: “Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar“.

El sueldo que ganará Alexis Sánchez en el Sevilla

Su llegada al cuadro español en las horas finales del mercado de pases generó sorpresa en Europa, y en este contexto, el Diario de Sevilla reveló nuevos detalles sobre la contratación de Alexis Sánchez, quien se bajó el sueldo para poder sellar su traspaso.

Lo anterior, producto de que el conjunto hispano se encuentra atravesando un complejo momento económico. Por ello, el nacional logró desvincularse del Udinese para poder llegar como jugador libre y bajar sus pretensiones económicas.

“Va a cobrar mucho menos de lo que venía haciendo en otros clubes, ya que llega como jugador libre. El chileno cobrará en su año en Nervión un sueldo mínimo, similar al de los otros seis fichajes que ha firmado Antonio Cordón”, aseguró el medio local.

De acuerdo a Capology, los jugadores que tienen sueldos más bajos en la plantilla son Álvaro Fernández (1 millón de euros anuales), Ørjan Nyland (730 mil euros) y Peque Fernández (620 mil euros al año).

Teniendo en cuenta esto, Alexis cobraría una cifra cercana a dichos montos. “Sánchez ha preferido cobrar mucho menos de lo que ganaba en Udinese porque precisamente dinero no le falta tras su paso por cinco de los mayores clubes de Europa”, expuso el medio citado.