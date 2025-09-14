La U golea en el estreno de Fernando Ortiz en Colo Colo y se queda con la Supercopa

Los azules dejaron al descubierto todas las falencias del Cacique en un desastroso debut de Ortiz.

Universidad de Chile se quedó con la postergada Supercopa 2025, tras golear por 3-0 a Colo Colo en un paupérrimo estreno de Fernando Ortiz en la banca.

A pesar de lo expresado a lo largo de la semana, donde destacó a varios juveniles, el entrenador argentino de los albos apostó por los mismos jugadores que han liderado esta desastrosa temporada del Centenario, como Esteban Pavez, Erick Wiemberg y Sebastián Vegas.

Así, no fue de extrañar que a los 18 minutos Pavez fuera superado en la marca, permitiendo que Matías Sepúlveda avanzara solo en demanda del arco y con un tiro esquinado desde fuera del área venciera a Fernando de Paul.

La tarde se puso aún peor para Colo Colo cuando a los 29 minutos se fue expulsado Vegas por derribar a Nicolás Guerra cuando enfrentaba a De Paul. Solo pasaron 10 minutos para que fuera el propio Guerra anotara el 2-0 ante la inexistente marca de Esteban Pavez.

A pesar de los intentos de Ortiz por mover el tablero, la U solo necesitó cuatro minutos para sentenciar el partido, ya que a los 49′ fue Lucas Assadi quien puso cifras definitivas.

De ahí en más se terminó la Supercopa como expresión de lucha y lo que quedó de encuentro solo sirvió para mostrar que jugadores como Arturo Vidal o Marco Bolados siguen estando muy lejos del nivel y la exigencia de un club como Colo Colo.

Tras quedarse con la Supercopa, ahora la U se prepara para enfrentar a Alianza de Lima en Perú por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.