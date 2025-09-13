Colo Colo sin Arturo Vidal y La U sin juveniles: los equipos titulares que preparan para la Supercopa

El encuentro servirá como desempate en el historial que mantienen en definiciones finales, con tres victorias para cada uno.

Y finalmente se juega. Colo Colo y La U disputarán este domingo la Supercopa 2025, en Santa Laura. Será por primera vez que albos y azules se enfrenten para disputar este trofeo, con ambos equipos alistando los últimos detalles previo al compromiso que servirá además como desempate en el igualado historial que mantienen en definiciones finales.

El Cacique tendrá el debut de Fernando Ortiz en su banca, quien prepara importantes cambios en su el esquema para el inicio de su era. Se trata nada más ni nada menos que la ausencia de Arturo Vidal por decisión técnica, quien no trabajó en el último equipo estelar que dirigió el entrenador argentino. En su lugar asoma Leandro Hernández, el joven extremo que solo ha sumado 13 minutos en la temporada.

Por su parte, el Romántico Viajero descartó la idea de disputar el encuentro con juveniles, aprovechando que recuperará jugadores. Y es que en el XI titular regresa bajo los tres palos Gabriel Castellón luego de superar una lesión, además de la presencia nuevamente de Marcelo Díaz. Quien será baja para este encuentro y toda la llave contra Alianza Lima en Copa Sudamericana es Lucas Di Yorio, quien debió ser operado por una lesión meniscal, apareciendo en su lugar Rodrigo Contreras.

Hasta la fecha, los elencos más populares del país han disputado seis definiciones, registrando tres victorias para cada uno, un récord que se romperá este domingo 13 de septiembre en un partido programado para las 15:00 horas.

Las formaciones de Colo Colo y La U para la Supercopa 2025

De esta manera, Colo Colo formará con: Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández en el mediocampo; Javier Correa solo como punta de ataque.

Por su parte, la Universidad de Chile dispondría: Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la zaga defensiva; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda en la zona media; Lucas Assadi, Rodrigo Contreras en delantera.