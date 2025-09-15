¿Puede Israel ser excluido de competencias deportivas?: España solicitó medida

“Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional“. Así, el presidente de España, Pedro Sánchez, realizó una solicitud abierta frente al Congreso del país para que Israel sea excluida de todas las competencias deportivas internacionales por la guerra en Gaza.

La petición se enmarca tras las medidas de presión por parte de Sánchez durante la semana pasada, junto con una manifestación pro-palestina que suspendió el final de la Vuelta a España, a raíz de la participación del equipo Israel Premier Tech. El mandatario aseguró sentir “profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia“.

Bajo esta premisa, las dos principales federaciones deportivas del mundo, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI), han tenido respuestas recientes para esta problemática. Los antecedentes recientes dan cuenta de una baja probabilidad de que la petición del presidente español se haga efectiva en el corto plazo.

En mayo de 2024, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) solicitó al organismo rector del deporte suspender a Israel y prohibir la participación de equipos israelíes en los eventos de la FIFA. En aquel entonces el presidente de la federación, Gianni Infantino, desestimó la medida, permitiendo que se mantengan compitiendo de manera regular.

Distinto fue el caso de Rusia en 2022, que luego de su invasión a gran escala de Ucrania vio como sus equipos perdieron la posibilidad de disputar las competencias FIFA, mientras que la UEFA excluyó a los clubes a participar en torneos europeos, un destino que ahora Sánchez también quiere para Israel.

En 2015 la PFA había hecho una solicitud similar en contra de Israel, la cual luego fue retirada debido a fuertes presiones por otras naciones pertenecientes a la organización a que lo hiciera.

El COI, por su parte, descartó previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 cualquier tipo de sanción a Israel. El vicepresidente de la organización, John Coates, apuntó a que el conflicto en Gaza no justificaba las mismas sanciones para Israel que las que recibió a Rusia —donde sus atletas compitieron en los Juegos bajo una bandera neutral—, debido a las diferencias entre los dos conflictos. Principalmente, recalcó que Israel no invadió una nación extranjera.