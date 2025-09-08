VIDEOS – “Una respuesta natural a los crímenes de la ocupación”: Hamás se adjudicó atentado en Jerusalén

A raíz de esto, Benjamin Netanyahu dejó en claro que están “en una guerra intensa contra el terrorismo en varios frentes” y prometió “destruir a Hamás”.

El grupo terrorista Hamás se adjudicó el atentado ocurrido este lunes en Jerusalén, la capital de Israel, que dejó cinco personas muertas.

A través de un comunicado, el movimiento islamita señaló que “afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”.

Según las primeras informaciones que se manejan sobre el hecho, dos palestinos, calificados como “luchadores de la resistencia”, abrieron fuego al interior de un bus dejando un saldo de cuatro muertos y una decena de heridos, varios de ellos en estado grave. Posteriormente se confirmó la muerte de una quinta persona pese a los esfuerzos médicos.

La policía logró abatir a los responsables de este hecho ocurrido en Ramot Alon, anexionado como un barrio en la capital de Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró ante la prensa que están “en una guerra intensa contra el terrorismo en varios frentes” y prometió “destruir a Hamás” tras el atentado en Jerusalén.

“Quiero decirlo de la forma más clara posible: Estos asesinatos, estos ataques, en todos los sectores, no nos debilitan; solo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto”, apuntó el primer ministro israelí.