U de Chile vs Alianza Lima: a qué hora y dónde ver en vivo los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Tras imponerse sobre Colo Colo, la U se enfoca en el ámbito internacional, donde saltará a la cancha con el objetivo de abrochar un buen resultado de cara a la vuelta.

La U de Chile vuelve a luchar por su sueño continental esta semana con la disputa de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde se medirá ante Alianza Lima de Perú.

Los Azules llegan a esta instancia tras el fallo de Conmebol, que descalificó a Independiente de Avellaneda producto de los serios incidentes que protagonizaron ambas hinchadas.

Pese a ello, la Universidad de Chile llega con confianza a este encuentro tras golear a Colo Colo en la postergada Supercopa, y ahora buscará repetir su actuación en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Lo anterior, con el objetivo de obtener un buen resultado para sellar su clasificación a las semifinales del certamen en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, recinto en donde se jugará la vuelta y donde no habrá hinchas azules.

A qué hora y dónde ver en vivo la ida de los cuartos de Sudamericana entre la U de Chile y Alianza Lima

La U de Chile visitará a Alianza Lima de Perú este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Este vital duelo se podrá ver en vivo por TV a través de ESPN, mientras que en streaming, el cotejo estará disponible por medio de la plataforma de Disney+.

Considerando lo anterior, la vuelta entre chilenos y peruanos será transmitido por DirecTV a través de la señal de DSports y DGO.

La posible formación de la U

Con respecto a la posible formación de la U, el DT Gustavo Álvarez ha probado una alineación con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazabal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en delantera.