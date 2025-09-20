Stephanie Vaquer hace historia: gana el Campeonato Mundial Femenino de WWE en Wrestlepalooza

“La Primera” derrotó a Iyo Sky en Indianápolis y se convierte en la primera sudamericana en conquistar el título más prestigioso de la división femenina.

La luchadora chilena Stephanie Vaquer escribió una página dorada en la historia del deporte nacional al derrotar este sábado a la japonesa Iyo Sky en el evento WWE Wrestlepalooza, coronándose como la nueva Campeona Mundial Femenina de WWE.

En una lucha épica contra la japonesa Iyo Sky, la cual se desarrolló en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, “La Primera” le hizo honor a su apodo y se convirtió en la primera mujer sudamericana en conquistar el título más prestigioso de la lucha libre.

Una emocionante celebración

Una vez terminada la pelea, la joven chilena de 32 años levantó con orgullo su nuevo título y se dirigió hacia el público para celebrar entre lágrimas junto a su padre Héctor Vaquer, quien por primera vez llegó a ver a su hija al ring.