Ousmane Dembelé le gana la pulseada a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

El delantero francés del PSG se quedó con el Balón de Oro 2025 tras su gran desempeño en la temporada, donde obtuvo la Champions League.

Este lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la esperada ceremonia del Balón de Oro 2025, donde el delantero francés del PSG, Ousmane Dembelé, fue galardonado como el mejor futbolista del mundo tras ganar prácticamente todo con su club en la última temporada.

El Mosquito fue vital para el conjunto galo, que llegó a la final del Mundial de Clubes, que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, y se coronó campeón de la UEFA Champions League. ¿El encargado de entregar el premio? el mismísimo Ronaldinho.

Así quedó el listado de los mejores 10 futbolistas de la temporada según el Balón de Oro:

1- Ousmane Dembelé (PSG)

2- Lamine Yamal (FC Barcelona)

3- Vitinha (PSG)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Raphinha (FC Barcelona)

6- Achraf Hakimi (PSG)

7- Kylian Mbappé (Real Madrid)

8- Cole Palmer (Chelsea)

9- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

10- Nuno Mendes (PSG)

Por otro lado, el premio al mejor entrenador del fútbol masculino se lo llevó el español Luis Enrique, tras la gran temporada del PSG.

Con respecto al Trofeo Yashin, que premia al mejor portero de la temporada, lo alzó el italiano Gianluigi Donnarumma, gracias a su gran desempeño bajo los tres palos en el conjunto francés, aunque ahora figura como guardameta del Manchester City de Inglaterra.

Dembelé como mejor del mundo: estos son todos los ganadores del Balón de Oro 2025