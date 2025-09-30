VIDEO – La Roja Sub 20 buscará su paso a octavos ante Egipto, tras perder por 2-0 con Japón

En un Estadio Nacional repleto, los dirigidos por Nicolás Córdoba cayeron de manera inapelable ante los asiáticos.

La Roja Sub 20 perdió por 2-0 ante Japón en su segundo partido del Grupo A del Mundial realizado en el país, por lo que deberá buscar el triunfo ante Egipto para asegurar su paso a la siguiente fase del torneo.

En un Estadio Nacional repleto, los dirigidos por Nicolás Córdoba cayeron de manera inapelable ante los asiáticos, que incluso perdieron un lanzamiento penal en el primer tiempo, tras una gran atajada del arquero Sebastián Mella.

En la etapa inicial, ambos cuadros se desplegaron en búsqueda del arco contrario y se generaron algunas ocasiones que transformaron a los porteros en figuras.

Dos penales para Japón ante La Roja

A los 35 minutos, y luego de que el árbitro marroquí Jalal Jayed revisara el VAR, el arquero de La Roja, Sebastián Mella, detuvo el penal lanzado por Takaoka.

En el segundo tiempo, Japón marcó la diferencia, gracias al penal anotado por Ichihara en el minuto 55, y cuando restaban menos de 10 minutos para el fin del partido, Yokoyama anotó la segunda cifra.

Con este resultado, Japón sumó seis puntos, mientras que Chile se quedó con tres. En el próximo duelo, La Roja enfrentará a Egipto, con la obligación de ganarle a los africanos para seguir en carrera.