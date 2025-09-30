La calculadora de La Roja: los resultados que necesita Chile para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20

La Roja Sub 20 podría abrochar este martes su clasificación a la siguiente fase de la cita mundialista.

Chile vuelve a la cancha este martes en el Mundial Sub 20, donde tendrá la dura tarea de enfrentar a Japón en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo A, instancia en la cual podría asegurar la clasificación a los octavos de final.

Ambas selecciones llegan a esta instancia disputando la parte alta de la zona, luego de que sumaran tres puntos en sus respectivos estrenos. La Roja superó agónicamente a Nueva Zelanda por 2-1, mientras que los nipones hicieron lo propio frente a Egipto por 2-0.

En este contexto, los dirigidos por Nicolás Córdova podrían asegurar su clasificación anticipadamente a la segunda fase de la cita mundialista.

Los posibles escenarios de Chile en el Mundial Sub 20 que lo podrían dejar instalado en octavos de final

Para ello, la Selección Chilena debe vencer a Japón y Nueva Zelanda debe empatar con Egipto. Si esto sucede, La Roja quedaría puntera con seis puntos, Japón segundo con tres, y Nueva Zelanda con Egipto quedarían igualados con una unidad.

Si este es el caso, el combinado nacional solo podrían ser alcanzados por los asiáticos, si es que cae ante los africanos y los nipones suman de a tres en la jornada final.

No obstante, es importante recalcar que a los octavos de final clasifican los dos primeros de cada grupo, y además, los cuatro mejores terceros.

Considerando lo anterior, solo con ganar o empatar este martes, Chile podría poner un pie y medio en los octavos del Mundial Sub 20, ya que en caso de llegar a ser terceros, 4 o 6 unidades son un puntaje más que considerable para lograr uno de los cupos.