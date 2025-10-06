El cuadro y la programación de los octavos de final del Mundial Sub 20: el camino de Chile hacia una eventual final

Revisa cómo quedó el cuadro del Mundial Sub 20, donde Chile enfrentará a México, y en caso de avanzar, Argentina podría aparecer en el horizonte.

Tras jornadas llenas de fútbol, la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025 llegó a su fin para dar paso a los octavos de final, donde La Roja buscará seguir en carrera y mejorar la feble imagen mostrada en el inicio del campeonato.

Luego de perder dos de los tres partidos que disputó por el Grupo A, solamente el fair play (menos número de tarjetas) le permitió a los dirigidos por Nicolás Córdova avanzar por sobre Nueva Zelanda y Egipto.

Tras esta insólita forma de clasificar a la ronda de los 16 mejores del certamen, Chile ahora tendrá un duro desafío: México. Este encuentro se llevará a cabo este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En caso de que la Selección Chilena logre imponerse en el marcador, en los cuartos de final chocaría con el ganador de la llave entre Argentina y Nigeria.

En el mismo lado del cuadro también está España, que enfrentará a Ucrania, y Colombia, que hará lo propio ante Sudáfrica.

Programación Mundial Sub 20 Chile: el cuadro, los partidos y horarios de los octavos de final

Martes 7 de octubre:

16:30: Ucrania vs España (Elías Figueroa, Valparaíso)

(Elías Figueroa, Valparaíso) 20:00: Chile vs México (Elías Figueroa, Valparaíso)

Miércoles 8 de octubre:

16:30: Colombia vs Sudáfrica (Estadio Fiscal, Talca)

(Estadio Fiscal, Talca) 16:30: Argentina vs Nigeria (Estadio Nacional, Santiago)

(Estadio Nacional, Santiago) 20:00: Paraguay vs Noruega (Estadio Fiscal, Talca)

(Estadio Fiscal, Talca) 20:00: Japón vs Francia (Estadio Nacional, Santiago)

Jueves 9 de octubre: