Las principales figuras internacionales que buscan brillar en el Mundial Sub 20

Son varios los jugadores a seguir en este Mundial Sub 20, donde uno de ellos ya posee un título con su selección adulta.

Tras una alta expectación por parte de los futboleros de nuestro país, este sábado inició el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde las mejores 24 selecciones de la categoría buscarán la gloria en suelo nacional, de la mano de las figuras del presente y futuro del fútbol planetario.

Si bien este evento no contará con jugadores del calibre del español Lamine Yamal, el argentino Franco Mastantuono, el brasileño Estevao, o el francés Désiré Doué, debido a que sus clubes no tienen la obligación de cederlos al no ser fecha FIFA, hay otros futbolistas que sí son llamados a liderar a sus respectivos equipos y se posicionan como las mayores promesas del fútbol internacional.

En el caso de Brasil, que empató en su debut ante México, arribó al Mundial Sub 20 con el jugador más valioso según Transfermarkt: Pedrinho, del Zenit, quien está tasado en 12 millones de euros, cuya cláusula es de 50 millones. Además de él, destaca el delantero del Chelsea, Deivid Washington, quien tiene un valor de 7 millones de euros.

Las figuras a seguir en el Mundial Sub 20 de Chile 2025

En el caso de Argentina, resalta el extremo del Benfica Gianluca Prestianni, cuya valoración es de 8 millones de euros, y el también puntero Maher Carrizo, quien es una de las figuras de Vélez Sarsfield y tiene una cláusula de salida de 16 millones de dólares. A ellos se suman el mediocampista de Botafogo Álvaro Montoro y el lateral izquierdo del Bournemouth Julio Soler.

Por su parte, España cuenta con el delantero del Udinese Iker Bravo, quien está llamado a liderar a la selección, que también integran Pablo García del Betis, Adrián Liso del Getafe. En defensa, está Jon Martín, de la Real Sociedad, quien ya suma 17 partidos con el primer equipo.

México no se queda atrás. El conjunto Azteca se ilusiona con realizar un gran papel en Chile de la mano de sus jóvenes talentos, que ya le sacaron un empate a Brasil. La figura del plantel es Gilberto Mora, quien con solo 16 años se ha consolidado como titular indiscutible del Tijuana, lo cual le permitió convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección adulta de México. De hecho, en su debut en el Mundial se llevó todas las miradas por el caos que generó en la defensa verdeamarela. Otro que destaca es Elías Montiel del Pachuca, una de las grandes revelaciones del último Mundial de Clubes.

Chile, en tanto, resalta el delantero de la UC Juan Francisco Rossel, quien fue una de las figuras en el Sudamericano, el reciente fichaje del Lecce de Italia, Matías Pérez, y el volante de Independiente, Lautaro Millán, que se ha ganado un puesto en el conjunto de Avellaneda y debutó con La Roja anotando un gol.