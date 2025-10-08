De qué falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y semifinalista de la Libertadores con la U

En 1996, Miguel Ángel Russo firmó contrato con la U, equipo con el que alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores de América.

A los 69 años y rodeado de sus familiares falleció este jueves el director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quien en 1996 llevó a la Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El deceso del entrenador trasandino enlutó al fútbol de su país, donde ganó nueve títulos locales y uno internacional.

El pasado 21 de septiembre fue la última vez en la que el técnico se sentó en la banca del Boca Juniors en el que militan los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

En ese partido, el cuadro boquense empató 2-2 ante Central Córdoba, y Russo la salud de Russo lucía muy deteriorada.

De qué falleció Miguel Ángel Russo

De acuerdo con los reportes de la prensa trasandina, Miguel Ángel Russo falleció tras ocho años de lucha contra un cáncer que comenzó en la próstata y luego afectó su vejiga.

Si bien luego de un intenso tratamiento mostró una recuperación y consiguió volver a dirigir, este 2025 la enfermedad volvió a afectarlo de manera severa, en particular en el segundo semestre, tras asumir por tercera vez la banca del cuadro xeneixe.

Infecciones urinarias y otras complicaciones lo hicieron ausentarse de manera constante de los entrenamientos, hasta que fue internado, tras lo cual se lo envió a su hogar en la etapa final de su enfermedad.

Su historia en la U de Chile

En 1996, Miguel Ángel Russo firmó contrato con la U para reemplazar al bicampeón Jorge Lulo Socías. Con el equipo estudiantil, el técnico trasandino llegó a semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por River Plate.

Pese a ese logro y, luego de que al año siguiente no lograra clasificar a ningún torneo internacional, el entrenador argentino puso fin a su vínculo con el cuadro universitario.

Tras conocer la noticia del deceso del DT, la U de Chile empleó las redes sociales para expresar su profunda tristeza por el ex entrenador del club.