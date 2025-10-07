Todo lo que se sabe del delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo: DT de Boca Jrs preocupa a todo el fútbol argentino

El entrenador de Boca Juniors habría decidido dejar el tratamiento en el centro hospitalario para evitar tener que afrontar “internaciones invasivas”.

En los últimos días se ha encendido la preocupación en Boca Juniors a raíz del delicado estado de salud de su entrenador Miguel Ángel Russo.

En medio de su lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017, ha mostrado un debilitamiento en su salud, situación por la cual Claudio Úbeda volvió a asumir como entrenador interino en la última fecha del torneo argentino.

Bajo este contexto, Boca Juniors emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo. “Se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”, señalaron.

Qué se sabe del complicado estado de salud de Miguel Ángel Russo

Lo anterior, se suma a los preocupantes antecedentes médicos del entrenador, quien a inicios de septiembre estuvo internado durante casi una semana en un centro hospitalario debido a una infección urinaria, lo que obligó a delegar varias prácticas, situación que dio paso a diversas especulaciones.

“Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo“, expuso en conferencia de prensa cuando regresó a Ezeiza.

Si bien el 5 de septiembre fue dado de alta, la dirigencia decidió darle más tiempo para su recuperación. Posterior a ello, tuvo un breve regreso y dirigió el entrenamiento previo al enfrentamiento contra Rosario Central.

Con respecto a la razón por la cual ahora se encuentra en su casa, tendría que ver con una “decisión personal que su familia respetó: evitar que tenga que afrontar continuamente internaciones invasivas“, según consignó Olé.

En este marco, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su casa, e incluso, los referentes del conjunto Xeneize intentaron gestionar una visita del plantel, pero esto no se ha podido materializar debido a que no obtuvieron la autorización médica.