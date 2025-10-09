La denuncia por suplantación de identidad que empañó la Maratón de Viña del Mar 2025

Fue a través de redes sociales donde publicaron imágenes de los involucrados en la denuncia.

A días de la realización de la Maratón de Viña del Mar 2025, la organización publicó una denuncia en su cuenta de Instagram. En ella, publicaron varias fotografías de un grupo de hombres que participó de la carrera ocupando el kit de una mujer. Todos ellos con sus respectivas identidades.

“Al día de hoy, hemos detectado numerosos casos de suplantación de identidad durante la carrera. En concreto, los que hoy visibilizamos corresponden a situaciones que alteraron directamente los podios femeninos por categoría, afectando el reconocimiento inmediato de quienes realmente lo merecían”, señalaron en la publicación.

La organización del evento deportivo sostuvo que “es una situación grave que afecta la justicia deportiva, la transparencia del evento y el reconocimiento de quienes sí corrieron con esfuerzo y legitimidad“.

“Acciones como correr con el dorsal de otra persona y por consecuencia alterar los podios por categoría no solo infringen una norma: vulneran el esfuerzo y la ilusión de otros atletas. Por eso creemos que es importante hablar y visibilizar. Nuestra intención al compartir esto no es señalar, sino abrir el debate. Porque el running se vive con pasión, pero también con responsabilidad y respeto”, añadieron.

Tres de los involucrados en la denuncia de la organización de la Maratón de Viña del Mar 2025 pertenecen al denominado Team Mora, quienes publicaron un comunicado donde se disculparon por lo ocurrido.

“Ni nuestro Team, en general, ni ninguno de sus miembros, en particular, avala ni justifica el uso de dorsales que no se corresponden con la identidad del corredor, en especial cuando ello puede alterar los resultados y podios de personas que realmente merecen recibir algún reconocimiento”, señalaron y agregaron que “de forma categórica afirmamos que ninguno de los miembros de nuestro Team tuvo intenciones de afectar la premiación de algún corredor, ni de pretender obtener un premio inmerecido. Las intenciones existentes en nuestros runners sólo fueron las de correr y poder disfrutar de una carrera que fue preparada durante meses“.

Aún así aprovecharon de enviar un mensaje a la organización del evento para “para implementar sistemas de mejoras en la gestión, en orden a poder efectuar de manera oportuna el cambio de corredor, como sucede en otro tipo de carreras en Chile y en el resto del mundo”.

En conversación con LUN, Raúl Mora, coach del equipo, explicó que se enteraron de la denuncia previo a la publicación en la cuenta de la Maratón de Viña del Mar, pero ni siquiera alcanzaron a defenderse públicamente.

Lejos de querer justificar lo ocurrido, acusó que esta situación se ha repetido en varias ediciones del evento porque la organización no responde a las solicitudes de cambio de inscripción. Así, aclaró que los tres pupilos usaron el cupo de una mujer que fue obtenido por una amiga, conocida o familiar.

“Se los regalaron porque ellas no podían ir a correr, por alguna lesión o algún otro motivo. Pero como la organización no da las facilidades para cambiar la inscripción, prefirieron regalarlo antes de perder la plata“, señaló.