Chile vs Perú: la formación que presentará la Roja con solo una duda en el mediocampo

El combinado nacional tendrá en el mando a Sebastián Miranda, que se debate entre dos jugadores para terminar de definir su once.

Chile vuelve a las canchas con su selección adulta este viernes 10 de octubre en lo que será un amistoso en Fecha FIFA ante Perú con una formación que buscará consolidar el recambio generacional. Los dos últimos equipos de las pasadas Eliminatorias animarán un encuentro que en la previa no promete mucho luego de ambos no pudieran clasificarse al Mundial 2026.

Bajo ese paradigma, el Equipo de Todos tendrá en la banca en esta oportunidad a Sebastián Miranda, el entrenador de La Roja Sub 17, ya que Nicolás Córdova —quien se hizo cargo de la selección en los últimos dos partidos de las Eliminatorias— finalizó recientemente su expedición con el equipo Sub 20 en el Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.

Bajo la mirada de Miranda, hay solo una duda que tendría para el once que prepara esta noche en el mediocampo, entre dos futbolistas se disputan un solo puesto: Felipe Loyola o Vicente Pizarro. El elegido entre ambos tendrá la tarea de acompañar a Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano, siendo el jugador de Independiente el que llevaría la delantera.

Miranda no podrá contar con Iván Román por lesión ni con Lucas Assadi que presentó un cuadro febril, siendo ambos ya desafectados de la convocatoria. En las últimas horas se les sumó Alexander Aravena, quien asomaba en la previa como titular, siendo reemplazado dentro del once por Gonzalo Tapia, de buen presente en São Paulo.

Así las cosas, el formación titular de Chile que preparó Miranda para enfrentar a Perú sería: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola (Vicente Pizarro), Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia.

El partido, programado para esta jornada, tendrá su pitazo inicial a las 20.00 horas y será transmitido por Chilevisión, ESPN y Disney+.