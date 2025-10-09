Pablo Milad confirma que no irá a la reelección en la ANFP: “Voy a abrir las puertas”

Milad respaldó la labor de Nicolás Córdova al frente de las selección sub 20, a pesar de sus discretos resultados en dos años de trabajo, aseverando que “es un gran técnico”.

Pablo Milad anunció que, tras finalizar su periodo, dejará la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y no buscará la reelección, poniendo término a su cuestionado paso como máxima cabeza del fútbol chileno.

En conversación con el podcast El Gerente de The Clinic, el dirigente maulino precisó que “yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas. Lo más importante es cumplir los objetivos que me propuse, que es separar la Federación de Fútbol de la ANFP, crear esta sociedad anónima deportiva de la ANFP y dejar todos los sistemas de control interno, de los cambios que hemos hecho, que son bastantes pero no se dicen porque no son noticia”.

Junto con ello, se refirió al presente del fútbol nacional tras el fracaso de Nicolás Córdova al frente de la Selección Chilena que participó en el Mundial Sub 20, declarando que “siempre uno espera más cuando es local y cuando ha tenido una preparación de dos años. Y uno como dirigente ha entregado todo lo que le han pedido: logística, partidos internacionales y todo lo que es la parte interna que es bastante trabajo de planificación, de orden y estructuras”.

“Siempre nosotros pensando que siendo locales, con el grupo que nos tocó -sabíamos que Japón era complicado de los tres-, teníamos muchas más expectativas. Y para darle alegrías a la gente (…) Eso significa que tenemos que trabajar más y seguir mejorando. Hay algunos chicos que evolucionan más tarde, y es muy probable que puedan estar en la adulta y dentro de las cinco ligas más importantes”, argumentó Pablo Milad.

En esta línea, Milad respaldó la labor de Nicolás Córdova al frente de las selección sub 20, a pesar de sus discretos resultados en dos años de trabajo, aseverando que “es un gran técnico, tiene una metodología que se está aplicando y ha tenido buenos resultados. Se requiere tiempo, las cosas no se cambian de un día para otro (…) Como dirigentes dimos todo: todos los viajes que se pidieron, las concentraciones, los hoteles”.