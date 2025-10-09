Chile vs Perú: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso internacional

La Selección Chilena, comandada por Sebastián Miranda, buscará quedarse con una nueva versión del Clásico del Pacífico.

Tras quedar fuera del Mundial 2026, Chile vuelve a la cancha para disputar un amistoso internacional contra la selección de Perú, protagonizando una nueva versión del Clásico del Pacífico en el marco de la fecha FIFA de octubre.

La Roja, que tendrá a Sebastián Miranda como entrenador interino, tendrá que lidiar con las bajas del defensa central Iván Román y el delantero de La U Lucas Assadi.

En este marco, la Federación de Fútbol de Chile comunicó la citación de tres nuevos jugadores: Ian Garguez (Palestino), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (Deportes Limache), quienes se encontraban disputando el Mundial Sub 20, en el cual la selección quedó eliminada contra México.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de Chile vs Perú

Chile enfrentará a Perú este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Este encuentro se transmitirá en vivo por TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por cable se podrá ver en ESPN. Por streaming, el cotejo lo podrás seguir Disney+ y todas las plataformas digitales de CHV.

Esta es la nómina de Chile para medirse ante Perú:

Arqueros:

Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)

Jaime Vargas – Deportes Recoleta

Defensas:

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Ian Garguez – Palestino

Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Nicolás Díaz – Club Puebla (MEX)

Mediocampistas:

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Vicente Pizarro – Colo-Colo

Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

Felipe Loyola – C.A Independiente (ARG)

Lautaro Millán – C.A Independiente (ARG)

Javier Altamirano – Universidad de Chile

Agustín Arce – Deportes Limache

Delanteros: