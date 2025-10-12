VIDEO – Colo Colo Femenino sigue intratable y se clasifica a semis de Copa Libertadores

Mary Valencia, la goleadora del certamen, anotó el tanto que ubicó otra vez a las Albas entre las mejores de América.

Colo Colo Femenino sigue su paso triunfal en la Copa Libertadores, tras clasificarse a las semifinales del torneo internacional luego de vencer por 1-0 a Libertad de Paraguay.

El elenco de Tatiele Silveira saltó al Florencio Sola con la misión de mantener el tranco mostrado en la fase de grupos, donde ganó todos sus duelos en el llamado Grupo de la Muerte, venciendo a rivales como Sao Paulo, Olimpia y San Lorenzo de Almagro.

Esto quedó graficado desde el primer minuto, donde Colo Colo Femenino tomó el control de las acciones y se generó las mejores oportunidades para abrir el marcador, pero la impaciencia hizo que las atacantes albas se apresuraran a la hora de rematar.

Por su parte, Ryan Torrero se convirtió en una espectadora más y solo tuvo algo de acción en los descuentos del primer tiempo, cuando despejó un centro al arco ante gran presencia en el área.

El complemento fue una extensión de lo visto en la primera etapa, con las albas teniendo el control del balón y mostrando que en cualquier momento caía la apertura de la cuenta.

Esto tuvo frutos a los 60 minutos, cuando una gran jugada colectiva que incluyo a María José Urrutia, Yastin Jiménez y Michelle Olivares terminó con la lateral derecha del Cacique mandando un centro que fue conectado en plena área chica por Mary Valencia para anotar el gol.

El tanto también le significó a la delantera de Colo Colo Femenino convertirse en goleadora de la Copa Libertadores, al sumar su quinto tanto.

A pesar de los intentos de Libertad, que mostraron más voluntad que fútbol, las dirigidas de Silveira nunca vieron amagadas sus posibilidades y estuvieron más cerca del 2-0.

A los 95 minutos llegó el pitazo final para sentenciar el paso de Colo Colo Femenino, que ha ganado todos sus partidos, a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se enfrentará al ganador de Deportivo Cali y Sao Paulo este miércoles 15 a partir de las 16:00 horas.