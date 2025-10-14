Se acabaron las reprogramaciones: ANFP accede a drástica medida de TNT Sports para castigar a clubes por suspender partidos

A raíz de la gran demora en la Supercopa y los constantes problemas de programación, se creará un protocolo para regular suspensiones y reprogramaciones, donde los clubes que incumplan con ello quedarán expuestos a sanciones económicas y deportivas.

Las suspensiones y reprogramaciones de los partidos han sido la tónica en el fútbol chileno en el último tiempo. Un ejemplo claro de ello fue el retraso que tuvo la Supercopa entre la U de Chile y Colo Colo, la cual se debía jugar en enero y se terminó disputando en septiembre, es decir, ocho meses después de la fecha original.

Con este principal antecedente, que se suma a los problemas que han tenido los clubes para ejercer la localía en diferentes estadios, la ANFP accedió a la exigencia de TNT Sports que busca establecer un protocolo para sancionar las suspensiones injustificadas de partidos.

La señal que posee los derechos televisivos del fútbol chileno con anterioridad había presionado para evitar que repitan situaciones como la de la Supercopa, ya que esto complicaba la calendarización de los torneos y perjudicaba los compromisos comerciales del canal.

Bajo este contexto, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó la creación de una comisión especial compuesta por Huachipato, O’Higgins, Unión Española, Universidad de Concepción y Deportes Concepción, quienes trabajarán en conjunto con la ANFP y TNT Sports en la elaboración del nuevo reglamento, según consignó La Tercera.

ANFP establecerá sanciones a los clubes por suspender partidos

En aquella comisión se establecerán criterios claros para autorizar, suspender y reprogramar duelos, definiendo límites temporales y sanciones.

En este sentido, el presidente de Huachipato, Hernán Rosenblum, explicó que “lo que se pretende en definitiva es ir muy de la mano con TNT en cuanto a la programación, posibles suspensiones y a la reprogramación de esas posibles suspensiones. El objetivo es darle seriedad y continuidad al torneo. No puede volver a pasar que un partido se suspenda en enero y se juegue en septiembre”.

Considerando lo anterior, el ente rector del fútbol chileno busca incorporar castigos económicos y deportivos a los clubes que no cumplan con los plazos o no tengan un estadio para jugar.

Con respecto a lo anterior, cada equipo deberá registrar cuatro estadios como opciones de localía para asegurar la realización de los encuentros. Sumado a ello, el organismo presidido por Pablo Milad también podrá programar partidos sin público en caso de que sea necesario para cumplir con el calendario.