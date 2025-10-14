Colo Colo, la U y la UC los más perjudicados: las millonarias pérdidas que tendrán los clubes del fútbol chileno por deuda de la ANFP

A raíz de la millonaria deuda de la ANFP con TNT Sports, a los equipos de Primera División y Primera B se les descontará un importante monto mensualmente.

Este lunes el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó diversos cambios para el fútbol chileno a partir del 2026, donde se contempla la creación de un nuevo torneo y la ampliación del formato de la Supercopa.

Lo anterior, con el objetivo de aumentar la cantidad de partidos para mitigar la millonaria deuda con Warner, compañía dueña de TNT Sports.

Son US$ 37 millones de dólares que debe pagar la ANFP por incumplimiento de contrato, luego de que no se jugarán los partidos que estaban estipulados producto del estallido social y la pandemia.

Debido a que esta cifra estaba fuera del alcance del ente rector del fútbol chileno, se decidió incrementar el número de duelos durante el año, los cuales serán transmitidos por TNT Sports.

Esto, es solo una de las medidas que se adoptaron, ya que los clubes también tendrán que pagar la deuda. En este marco, los equipos de Primera División y Primera B irán pagando su parte mensualmente desde enero de 2026 hasta 2033, cuyos montos serán descontados de los abonos que la señal les entrega por los derechos de transmisión.

En el caso de los clubes del Ascenso, recibirán un descuento de aproximadamente 10 millones de pesos, mientras que las escuadras de la división de honor sufrirán un descuento de 22 millones de pesos mensuales, a excepción de los denominados “tres grandes”.

Colo Colo será el equipo que perderá más dinero, ya que se les descontarán 35 millones, mientras que a la U y a la U Católica se les descontarán $32 y $28 millones, respectivamente, según consignó Radio ADN.

Los cambios que tendrá el fútbol chileno desde 2026

El Campeonato Nacional mantendrán sus formatos, pero ahora el calendario se extenderá por 12 meses. La Copa Chile ya no otorgará un cupo directo a la fase previa de Libertadores por ser campeón, ya que el ganador ahora tendrá que disputar una llave ante el tercero de la Liga de Primera. El vencedor de este encuentro irá a Libertadores y el perdedor a Sudamericana.

La Supercopa pasará de dos a cuatro equipos: los campeones y subcampeones del Campeonato Nacional y Copa Chile disputarán el certamen en un formato de semifinales y final.

Además, se aprobó la creación de un nuevo torneo: la Copa de la Liga. Este certamen lo jugarán los 16 clubes de Primera División, que se dividirán en cuatro grupos, cuyos ganadores clasificarán a semifinales para posteriormente definir al campeón, que obtendrá un cupo para la fase previa de la Copa Libertadores.