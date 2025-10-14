Tercer torneo, nuevo formato de Supercopa y Liga de 12 meses: los cambios que revolucionarán al fútbol chileno desde 2026

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó una serie de medidas para cerrar el millonario conflicto que mantienen con TNT Sports.

Tras varios meses de negociación, la ANFP y los clubes del fútbol chileno llegaron a un acuerdo con Warner, compañía dueña de TNT Sports, para saldar la millonaria deuda que sostienen con la cadena televisiva.

El Consejo de Presidentes se reunió este lunes para abordar cómo se pagarán las cuentas pendientes que tienen con la multinacional. Una de ellas tiene que ver con US$ 37 millones que la ANFP fue condenada a pagar tras haber perdido el arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago, luego de que Turner interpusiera una demanda por incumplimiento de contrato por los partidos que no se jugaron en 2019 y 2020 (estallido social y pandemia).

Lo anterior, se suma a la multa que estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por US$ 28 millones al Canal del Fútbol por “abuso de posición dominante”.

Teniendo en cuenta que dichas cifras están por sobre lo que pueden pagar los clubes, el camino que se abrió fue el de pagar la deuda con más partidos, situación por la cual se planteó la creación de un tercer torneo y la ampliación de la Supercopa, que ahora se disputará con cuatro equipos.

El nuevo formato de la Supercopa

En el Consejo de Presidentes se aprobó el cambio de formato de la Supercopa, que actualmente la disputan los ganadores de la Liga de Primera y de la Copa Chile. Ahora, el certamen tendrá a cuatro equipos, ya que también considerará a los subcampeones de ambos torneos.

El nuevo torneo que se jugará en el fútbol chileno

Por otro lado se creó un nuevo campeonato, el cual lo disputarán solo clubes de Primera División a mediados de año, como una forma de intertemporada.

Con respecto a su formato, los 16 equipos de la Liga de Primera se dividirán en cuatro grupos de cuatro escuadras cada uno. Tras ello, los ganadores de cada zona clasificarán a las semifinales para posteriormente definir al campeón en una final.

¿Qué sucederá con la Liga de Primera del fútbol chileno?

Si bien se especuló mucho con la vuelta de los torneos cortos con playoffs, finalmente la mayoría decidió mantener el actual formato de campeonato largo.

A pesar de ello, se decidió alargar su calendario, ya que ahora el campeonato durará 12 meses, desde enero a diciembre, lo cual es un gran cambio ya que el acuerdo entre Turner (ahora Warner) obligaba a la ANFP a extender la programación del fútbol por al menos 10 meses.