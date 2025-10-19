Coquimbo recibe a Colo Colo: dónde y a qué hora ver el partido de la fecha

Coquimbo Unido lidera la tabla de posiciones con 56 puntos, mientras que Colo Colo se ubica en la octavo, con 34 puntos.

El partido de este domingo entre Coquimbo Unido y Colo Colo es el más atractivo de la vigésima cuarta fecha del torneo nacional.

El equipo coquimbano lidera la tabla de posiciones con 56 puntos, mientras que el Cacique se ubica en la octavo, con 34 puntos.

De acuerdo con lo programado, el partido se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y ambos elencos buscarán los puntos para cumplir con sus objetivos: Coquimbo quiere asegurar el título lo más pronto posible, mientras que Colo Colo intenta acceder a puestos que le den la opción de disputar una copa internacional.

Los dirigidos por Esteban González han realizado una notable campaña este 2025, con 17 victorias, cinco empates y tan solo una derrota.

En caso de sumar una victoria, el equipo pirata sumará 59 unidades en la tabla, logrando una ventaja de 15 puntos respecto a su más cercano perseguidor, O’Higgins (44).

Dónde y a qué hora ver el partido entre Coquimbo y Colo Colo

El partido entre los nortinos y el Cacique está programado para este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El duelo será televisado por la señal de TNT Sports Premium y también podrás verlo online a través de la plataforma de streaming Max.