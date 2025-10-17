Vuelve el fútbol chileno: la programación de la fecha 24 de la Liga de Primera y cómo va la tabla de posiciones

Este viernes regresa el Campeonato Nacional, donde el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo aparece como uno de los más destacados.

Tras un largo receso producto del desarrollo del Mundial Sub 20, este viernes 17 de octubre vuelve el fútbol chileno con la reanudación de la Liga de Primera con la disputa de la fecha 24.

Por esta fecha ya se han jugado dos partidos: U de Chile 2-1 Palestino y Unión Española 4-2 Huachipato, y ahora, se pondrá en desarrollo el resto de la jornada con los seis duelos restantes.

En este marco, uno de los partidos más destacados es el que animará el puntero del fútbol chileno, Coquimbo Unido, que recibirá a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con el objetivo de acercarse aún más a la corona.

Otro de los encuentros llamativos será el de Universidad Católica, que visitará a Everton con la finalidad de seguir metiendo presión en la parte alta de la tabla y lograr la clasificación directa a Copa Libertadores.

La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera del fútbol chileno 2025

Revisa la programación completa de los partidos que se jugarán este fin de semana en la fecha 24 de la Liga de Primera del fútbol chileno.

Viernes 17 de octubre:

Audax Italiano vs. Unión La Calera : 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Transmisión por TV abierta a través de Mega 2 y Mega GO.

: 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Transmisión por TV abierta a través de Deportes Iquique vs. O’Higgins: 20:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre:

Deportes La Serena vs. Ñublense : 15:00 horas, en el Estadio La Portada

: 15:00 horas, en el Estadio La Portada Deportes Limache vs. Cobresal: 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández

Domingo 19 de octubre:

Colo Colo vs. Coquimbo Unido : 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

: 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Everton vs. Universidad Católica: 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Así va la tabla de posiciones del fútbol chileno