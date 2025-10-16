FIFA vende más de un millón de entradas para el Mundial 2026: la positiva respuesta en fase de preventa pese a altos precios

Personas de 212 países y territorios ya han comprado entradas pese a que solo 28 de las 48 plazas están definidas.

La FIFA informó que más de un millón de entradas para el Mundial de 2026 fueron vendidas durante la fase de preventa, que comenzó en septiembre. De acuerdo a lo que informó el ente rector del fútbol mundial, las compras se realizaron desde 212 países y territorios, aunque el organismo no precisó cuántas se asignaron por partido, país anfitrión o ciudad sede.

Encabezando la demanda se encuentran Estados Unidos, Canadá y México, los tres países anfitriones del torneo. Completan la lista de los diez principales compradores Inglaterra —la mayor fuera de América del Norte—, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. Hasta la fecha, 28 selecciones se han clasificado, incluidas las anfitrionas.

“Es una respuesta increíble, y una señal maravillosa de que la Copa Mundial de la FIFA más grande y más inclusiva de la historia está capturando la imaginación de los aficionados en todas partes“, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre el millón de entradas vendidas.

El torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, será el primero con 48 selecciones, 104 partidos y tres países organizadores. Se jugará en 16 sedes, y la FIFA anunció que habrá un total de 7,1 millones de entradas disponibles, aunque no detalló cuántas serán accesibles para el público general.

La venta al público se abrirá el 27 de octubre, con opciones de entradas individuales, por estadio o por equipo. Aquellos que no accedieron a la preventa podrán inscribirse en un sorteo desde esa fecha. La segunda fase de venta se realizará entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Una tercera ronda, también mediante sorteo, comenzará tras el sorteo final de grupos, el 5 de diciembre.

En la preventa, se recibieron 4,5 millones de solicitudes. La FIFA introdujo precios dinámicos por primera vez, lo que ha ido alterando los precios según la demanda. Mientras los boletos más accesibles parten desde los $60, los partidos estelares superan con creces esas cifras: la final alcanza los $57.500, y en reventa ya se han visto entradas por más de $61.000.