La combinación de resultados que necesita Coquimbo Unido para ser campeón la próxima fecha

Coquimbo Unido se prueba la corona y se prepara para algo histórico tras imponerse por 1-0 sobre Colo Colo y acercarse un paso más a su primer título de Primera División.

El conjunto Pirata es el líder del Campeonato Nacional con 59 puntos, 14 unidades más que su más cercano perseguidor, la Universidad Católica.

Con seis fechas por disputar, y sin importar el resto de resultados, Coquimbo Unido necesita ganar dos partidos más para gritar campeón, ya que alcanzaría los 65 puntos y sería inalcanzable para cualquier otro equipo de la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, todo esto se puede concretar antes, ya que los Aurinegros podrían asegurar el campeonato la próxima fecha si se dan una serie de resultados.

Este fin de semana, en el marco de la fecha 25, Coquimbo Unido viaja a El Teniente para enfrentar a O’Higgins, que se encuentra en el tercer puesto con 44 unidades. En este escenario, los nortinos deben sí o sí obtener los tres puntos.

Otro partido que es vital en la carrera por el título es el Clásico Universitario entre la U Católica y la U de Chile. Si el cuadro de la Franja y el Romántico Viajero empatan, y los dirigidos por Esteban González ganan, el conjunto Pirata será el nuevo campeón del fútbol chileno.

En caso de que haya un ganador en el compromiso entre la UC y la U, los Aurinegros tendrán que esperar al menos una semana para alzar el título.

Si no le ganan a O’Higgins, aún así seguirán con muchas chances de coronarse monarca e incluso podría darse un escenario soñado: ser campeón en el clásico contra Deportes La Serena en la fecha 28, en medio de la lucha del Granate por no descender de categoría.

