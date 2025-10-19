Coquimbo se prueba la corona: vence a Colo Colo y queda a 15 puntos del segundo

El equipo pirata afianza su liderazgo en el campeonato nacional con una victoria crucial ante los albos.

Coquimbo Unido dio un paso decisivo hacia su primer título del fútbol chileno al vencer a Colo-Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo pirata, dirigido por Esteban González, se impuso con un solitario gol de Bruno Cabrera a los 53’, consolidando su posición en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El encuentro comenzó con un duelo de estilos marcadamente opuestos: mientras Coquimbo apostó por su característico juego directo y transiciones rápidas, Colo-Colo, líder en tenencia de balón, intentó construir con posesiones más largas y dándole protagonismo a Lucas Cepeda y Claudio Aquino.

La primera mitad fue intensa pero poco clara, con el cuadro albo dominando el balón logrando algunas llegadas profundas. Pero la buena actuación del ‘Mono’ Sánchez y la defensa logró mantener en cero el arco del local que ha otorgado apenas 12 goles en 24 fechas.

El punto de inflexión llegó en el segundo tiempo. A los 53 minutos, tras una jugada preparada de pelota parada, Juan Cornejo envió un centro preciso que encontró sin marca a Bruno Cabrera. El defensor se anticipó a toda la zaga alba y definió al costado de la portería de Fernando de Paul, desatando el festejo de los miles de hinchas aurinegros que repletaron el estadio.

Colo-Colo sintió el golpe y no pudo reaccionar. El equipo de Fernando Ortiz —que resintió la ausencia del goleador Javier Correa— no encontró forma de vulnerar la férrea defensa coquimbana, pese a los ingresos de Tomás Alarcón y Leandro Hernández.

Con esta victoria, Coquimbo alcanzó su duodécima victoria consecutiva en el certamen y extendió su invicto como local desde agosto del año pasado. El líder suma 59 puntos, 15 más que O’Higgins, su escolta inmediato, acercándose cada vez más al ansiado Huemul de Plata que nunca ha conquistado en sus 98 años de historia.

El conjunto dirigido por Esteban González podría coronarse campeón el 2 de noviembre si vence a O’Higgins en El Teniente el próximo sábado 25 de octubre y posteriormente supera a Unión La Calera en condición de local. Mientras tanto, Colo-Colo quedó octavo con 34 puntos, fuera de la clasificación a copas internacionales.