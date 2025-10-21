Conmoción en el mundo del ajedrez: la carrera de Daniel Naroditsky, gran maestro e influencer que falleció a los 29 años

Dedicado a entrenar jóvenes promesas, el ajedrecista era conocido bajo el seudónimo de Danya por su popularidad en redes sociales.

El mundo del ajedrez lamenta la muerte del gran maestro estadounidense Daniel Naroditsky a sus 29 años.

El Centro de Ajedrez de Charlotte, donde se desempeñaba como entrenador, confirmó la noticia a través de un comunicado compartido en redes sociales en el que su familia pidió recordarlo “por su pasión y amor por el juego del ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a todos cada día“.

Por el momento, no se ha informado públicamente las causas de su fallecimiento, descrito como “inesperado” en el texto divulgado.

Nacido en 1995 en el condado de San Mateo, California, Naroditsky era hijo de inmigrantes judíos provenientes de Ucrania y Azerbaiyán. Desde niño fue considerado un prodigio: a los 12 años ganó el Campeonato Mundial Sub 12 y, a los 18, obtuvo el título de gran maestro, la máxima distinción después de la de campeón mundial.

Durante su carrera se mantuvo entre los 200 mejores jugadores del mundo en ajedrez clásico y se destacó especialmente en la modalidad blitz, de ritmo rápido, en la que llegó a ocupar un puesto entre los 25 mejores del planeta. En agosto se había consagrado campeón nacional de dicha categoría de Estados Unidos.

Además de su talento sobre el tablero, Naroditsky se consolidó como una de las figuras más queridas e influyentes del ajedrez contemporáneo. Bajo el seudónimo Danya, alcanzó una gran popularidad en YouTube y Twitch, donde sus transmisiones y análisis reunían a miles de seguidores que valoraban su claridad didáctica y su carisma. También fue autor de varios libros y era comentarista habitual en torneos internacionales.

Graduado en Historia por la Universidad de Stanford en 2019, se había establecido en Charlotte, Carolina del Norte, donde formaba a jóvenes promesas del ajedrez estadounidense. Su último video en YouTube, publicado el viernes 17 de octubre bajo el título “¿Pensaste que me había ido?“, mostraba a un Naroditsky entusiasta que prometía regresar “mejor que nunca” luego de una pausa creativa.