Meta anuncia mayor seguridad para adolescentes en Instagram: menos lenguaje fuerte, temas sensibles y escenas de riesgo

Cuentas que suban contenido inapropiado, de riesgo y el uso de inteligencia artificial serán filtradas o bloqueadas.

Meta anunció nuevas restricciones para los usuarios adolescentes de Instagram, alineándose con los estándares de la Motion Picture Association of America (MPAA) para contenido PG-13, es decir, para 13 años o más. A partir de ahora, las cuentas de este segmento etario serán predeterminadamente privadas y solo podrán acceder a contenido considerado apropiado para su edad.

La medida, que comenzó a implementarse en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, se expandirá globalmente hacia finales de 2025, con un despliegue completo previsto para el próximo año, con Europa siendo la siguiente área más próxima.

Entre las nuevas restricciones, se incluyen la limitación de contenido con lenguaje fuerte, acrobacias peligrosas y material que pueda fomentar conductas riesgosas, como el uso de marihuana o el consumo de alcohol. Además, las publicaciones relacionadas con acrobacias extremas y contenido sugestivo serán menos visibles para los adolescentes en secciones como los feeds, Reels y Explorar.

En respuesta a estas actualizaciones, Meta introdujo una opción de “Contenido Limitado“, que permite a los padres filtrar contenido cercano al límite PG-13 o para adultos, bloqueando ciertas publicaciones y restringiendo la interacción de los adolescentes con ellas.

Adolescentes en Instagram: contenido inapropiado e inteligencia artificial

También se implementaron cambios en las cuentas que los adolescentes pueden seguir. Aquellas que compartan regularmente contenido inapropiado, incluyendo vínculos a plataformas como OnlyFans, serán bloqueadas para los menores. Si ya seguían dichas cuentas, no podrán ver ni interactuar con su contenido.

La compañía también amplió la lista de términos bloqueados, como “alcohol” y “gore”, para cubrir incluso errores ortográficos.

El estándar PG-13 también se aplicará a las interacciones de los adolescentes con la inteligencia artificial (IA) en Instagram, evitando respuestas inapropiadas o desentonadas con una clasificación para menores de 13 años. Meta explicó que busca alinear sus políticas con un estándar reconocido por los padres, aunque reconoció que cada familia tiene diferentes criterios sobre lo que es adecuado para sus hijos.

Esta actualización se produce en medio de un creciente escrutinio sobre la seguridad de los menores en las redes sociales. Investigaciones anteriores habían señalado que Instagram recomendaba contenido relacionado con autolesiones y otros temas sensibles a adolescentes. Sin embargo, Meta rechazó estos hallazgos y afirmó que los padres disponen de herramientas suficientes para proteger a sus hijos.

A pesar de estas medidas, los activistas y legisladores han expresado dudas sobre la efectividad real de estas actualizaciones para garantizar la seguridad de los menores en línea.