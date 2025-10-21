“Delicadito de salud”: hijo de Nelson Acosta detalló la condición en que permanece su padre

Damián, el hijo menor de Nelson Acosta, recordó que desde 2015 venden su propio vino y cuentan la historia de su padre en las etiquetas.

Damián, el hijo menor del ex entrenador de la Selección Nacional en el Mundial de Francia 1998, Nelson Acosta, dio a conocer la condición en la que permanece su padre, luego de que fuera diagnosticado con Alzheimer en 2017.

Luego de varios meses de guardar silencio respecto del estado en que se encuentra el ex técnico de 81 años nacido en Uruguay, el hijo del ex DT de la Roja los actualizó en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño“, reveló Damián.

La historia de Nelson según la Viña Casa Acosta

Además, el hijo de Nelson Acosta contó que “nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas“.

“Al inicio hacíamos vino a granel para nosotros y vendíamos la uva a las viñas grandes, hasta que en 2015 partimos con este proyecto de vender nuestro propio vino y contar en las etiquetas la historia de mi papá en el fútbol“, añadió.

Damián, de profesión técnico agrícola y empresario vitivinícola, aprovechó para anunciar el lanzamiento de una nueva línea de vinos de la viña Casa Acosta.

Lo que se sabía de la salud del ex DT de La Roja

Los problemas de salud que ha presentado Nelson Acosta en los últimos años han llevado a que el ex DT de La Roja debiera ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Rancagua.

Hace dos años y medio, en marzo de 2023, sufrió una descompensación que lo mantuvo en un estado delicado y, un año más tarde, padeció complicaciones respiratorias, debido a las cuales requirió de “muchos cuidados, mucha atención del personal de salud y de su familia”.