VIDEOS – Los momentos más emotivos del retiro de Chupete Suazo a los 44 años

A los 26 minutos del partido entre San Luis y Deportes Copiapó, los hinchas le rindieron un emotivo homenaje al Chupete Suazo en su retiro.

A los 44 años de edad y acompañado de su familia, amigos, compañeros de equipo y rivales, Humberto Chupete Suazo concretó este viernes su retiro del fútbol profesional con la camiseta de San Luis de Quillota.

El adiós del goleador se produjo en el marco del partido entre el cuadro quillotano y Deportes Copiapó por la penúltima fecha de la Primera B.

El ex goleador de Colo Colo y La Roja, ingresó a la cancha desde la banca en el minuto 68 del partido que terminó igualado sin goles.

El homenaje del público al Chupete Suazo en su retiro

A los 26 minutos del partido entre San Luis y Deportes Copiapó, los hinchas del cuadro quillotano y los jugadores le rindieron un emotivo homenaje al Chupete Suazo, en su despedida oficial de las canchas.

Una vez terminado el partido, el ahora ex futbolista fue entrevistado por los medios y reveló la emoción que sintió al colgar los botines y poner fin a una carrera de casi tres décadas.

Durante su actividad, el goleador dejó su huella en los equipos de Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Deportes Santa Cruz y Deportes La Serena.

Con La Roja, Suazo jugó 60 partidos y marcó 21 goles, mientras que a nivel de clubes disputó 612 partidos y anotó 313 tantos.