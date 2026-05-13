Después de dos años sin representación: quién es la nueva presidenta de la FECh

Los estudiantes cuentan con una nueva representación que es liderada por una mujer comunista.

Tras dos años sin representación, los estudiantes de la Universidad de Chile eligieron a la nueva directiva de la Federación de Estudiantes (FECh), cuyo triunfo en las urnas recayó en Conectemos La Chile, la cual es liderada por su presidenta Laura Mlynarz.

La estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica encabeza este grupo que reúne a militantes y cercanos a las Juventudes Comunistas y al Frente Amplio. En la casa de estudios es reconocida por ser la hija de Iván Mlynarz, quien lideró a los estudiantes en 1999 y 2001.

En el caso de Mlynarz, ella es integrante de las Juventudes Comunistas desde hace cinco años y en una reciente entrevista a El Mercurio reconoció que su mayor referente en política era la ministra del Trabajo del Gobierno de Allende, Mireya Baltra (PC), puesto que logró “comprender que los espacios políticos, de liderazgo y de conducción política se deben y son de las masas. Son de los estudiantes en este caso”.

Dentro de sus posturas, la nueva presidenta de la FECh dejó en claro que “mejorar las condiciones para los estudiantes no significa solo cambiar sillas, sino que también significa defender la gratuidad, defender la Junaeb, defender ciertas medidas y beneficios sociales que se han conseguido a punta de organización y movilización estudiantil“.

No solo los estudiantes

Mientras los estudiantes ya definieron a sus representantes, la Universidad de Chile está próxima a vivir una situación similar ya que el 2 de junio conoceremos a su nuevo rector o rectora.

Francisco Martínez y Alejandra Mizala son quienes llegarán al balotaje luego de la elección en la que de 4.222 personas votó el 72%.