Entregó antecedente clave: el testimonio del único detenido en caso de muerte de Javier Figueroa en Puerto Varas

Henry Almonacid, quien en primera instancia fue apuntado por su posible responsabilidad en la muerte del sargento, recalcó su inocencia.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer sobre la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas.

A dos meses de los hechos, surgió un elemento que llamó la atención de quienes se encuentran investigando el caso, el cual tiene que ver con el llamado al 133 – que daba cuenta de los sujetos bebiendo en la vía pública – fue realizado desde un celular “asociado” a Figueroa.

Sumado a ello, los policías y fiscales se percataron que el teléfono asociado al sargento estaba guardado en su mochila y sin chip.

Qué dijo el único detenido en caso de la muerte del sargento de Carabineros, Javier Figueroa

A raíz de estos antecedentes, la PDI y la Fiscalía siguen profundizando en los detalles del caso. En este marco, se ha señalado una persona “de interés” en la investigación: Henry Almonacid, quien estuvo detenido algunas horas.

El individuo estaba cerca del sitio donde el carabinero recibió el impacto balístico, y en diálogo con CHV Noticias, relató que abandonó el lugar cuatro horas antes del hecho. No obstante, su versión fue cuestionada cuando se le consultó si le habían realizado pruebas de pólvora en las manos, a lo que él respondió: “A mí me hicieron pruebas de todo”.

Según la información que se maneja, aquella noche Henry se encontraba en la línea del tren bebiendo con su primo. Producto de ello, se transformaron en posibles testigos clave para la investigación. Si bien Almonacid sostiene que es inocente, su presencia en el lugar genera dudas.

“Gracias a Dios no tengo que esconder nada, soy inocente. Soy inocente y lo digo con la frente en alto”, expresó. Tras ello, agregó: “No tengo la mentalidad para andar quitándole la vida a alguien”.

Respecto a las llamadas que realizaron los vecinos, el sujeto comentó que los informes de “ruidos molestos” no confirmaban la presencia de un tiroteo. “Yo estuve ahí de las diez y media a las once y no había nada”, mencionó.

Para cerrar, el hombre afirmó que conocía personalmente a Javier Figueroa, descartando la existencia de conflictos entre ellos. “Nunca me llevé ningún problema con él, incluso me aconsejaba”, aseveró.

Henry Almonacid cuenta con antecedentes, relacionados al porte de arma cortante, violencia intrafamiliar y amenazas a carabineros durante un control de identidad.