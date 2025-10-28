Fin a la multipropiedad de clubes en el fútbol chileno: en qué consisten los cambios, plazos y qué falta para que se convierta en ley

El proyecto que reforma las sociedades anónimas deportivas (SADP) dio un paso clave en el Senado luego de que la comisión de Constitución aprobara el pilar de la iniciativa.

El proyecto de ley que reforma las sociedades anónimas deportivas (SADP) dio un importante paso este lunes luego de que se aprobara la indicación que establece la prohibición absoluta de multipropiedad en los clubes del fútbol chileno.

Lo anterior, fue respaldado por unanimidad en la comisión de Constitución del Senado, lo cual significa que ninguna persona podrá tener ni siquiera una participación mínima en otro club del fútbol chileno, a diferencia de lo que ocurre actualmente, donde una sociedad puede ser propietaria de equipos que se encuentren en diferentes divisiones.

Tras la aprobación de dicho artículo en la comisión, el senador que impulsa la iniciativa, Matías Walker (Demócratas) expuso que “ni siquiera se va a poder tener un 1% o un 2% en un segundo club; hay una prohibición absoluta a la multipropiedad. Se ratifica que ningún agente de jugadores va a poder tener propiedad en los clubes de manera directa o indirecta“.

A lo que agregó: “También se establece la obligación de transparentar los beneficiarios finales; quienes son las personas naturales dueñas de los clubes”.

Sumado a ello, el proyecto establece un plazo de tres meses para que los dueños se desliguen de sus segundos clubes. En caso de que no lo hagan, se les cursará una multa, la cual se duplicará en cada mes de incumplimiento.

Fin a la multipropiedad en el fútbol chileno: ¿Qué sigue para se despache el proyecto y se convierta en ley?

Debido a que la votación de este lunes fue ad referéndum, resta una nueva sesión de la comisión para ratificar la redacción final con las modificaciones que se acordaron ayer y despachar la reforma a las sociedades anónimas deportivas.

Posteriormente, la iniciativa la revisará el Senado para que se apruebe definitivamente, lo cual se podría materializar a fines de este año o a inicios del 2026.