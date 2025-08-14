La nueva norma de la FIFA contra la multipropiedad que golpea al fútbol chileno

Los clubes que sean parte de un mismo grupo empresarial se verán fuertemente afectados con la nueva norma que impulsará la FIFA.

La FIFA dio a conocer que prohibirá los traspasos entre clubes que formen parte del mismo grupo empresarial, es decir, que tengan los mismos dueños, lo cual también golpeará al fútbol chileno.

El ente rector del fútbol mundial anunció que tomará medidas radicales en contra de la multipropiedad, situación que podría poner en jaque estos modelos de negocio en el ámbito deportivo.

Según informó el medio español, Mundo Deportivo, las cesiones entre clubes que tengan el mismo propietario quedarán prohibidas.

Los motivos detrás de esta drástica decisión tiene que ver con evitar que el mercado fluctúe entre equipos del mismo grupo, incentivar los contratos a largo plazo, y de esta forma, garantizarle a los jugadores una mayor estabilidad.

En este sentido, se busca evitar la acumulación de jugadores en una misma estructura corporativa e impedir que los clubes de un mismo dueño hagan uso de su relación para llevar a cabo transferencias que les otorguen ventajas deportivas o beneficios competitivos.

Dicha normativa se complementa con el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, que establece el limite de seis jugadores que cada institución puede recibir o ceder cada temporada.

Los clubes chilenos que se verán afectados por esta nueva norma de la FIFA

Esta norma también salpica a la Liga de Primera del fútbol chileno, puesto que hay dos clubes que son parte de grandes grupos internacionales.

Uno de ellos es Everton, que está bajo la administración del Grupo Pachuca de México desde 2016, mientras que el otro es O’Higgins, que este año fue vendido al Grupo Caliente de México.

De esta manera, el equipo de Viña del Mar no podrá sumar a sus filas a jugadores cedidos por parte del Pachuca, León ni del Real Oviedo.

Por el lado de O’Higgins, tampoco podrá hacer lo propio con nombres provenientes del Tijuana ni de Dorados de Sinaloa.