VIDEO – La dura sanción que arriesga Lucas Assadi por escupir a hinchas de la UC

Una jornada para el olvido tuvo Lucas Assadi este domingo luego de que se consumara la derrota de la U de Chile en el Clásico Universitario ante la UC, donde también salió lesionado y encendió las alarmas de cara a la revancha contra Lanús en Copa Sudamericana.
Además de ello, el joven atacante del cuadro azul jugó un partido aparte con los hinchas de la U Católica realizando una repudiable acción contra dicha parcialidad.
Todo inició cuando los fanáticos de la UC empezaron a insultar a Lucas Assadi tras el término del compromiso, lo cual provocó una polémica reacción del futbolista, quien escupió a las personas que se encontraban en la tribuna.
Tras ello, emprendió rumbo hacia los camarines y al llegar a la zona gesticuló que hacía frío en el Claro Arena.
La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi por escupir a hinchas de la UC en el Clásico Universitario
En caso de que el árbitro del partido, Juan Lara, consigne esta acción en su informe, a Lucas Assadi le pueden caer las penas del infierno, ya que los castigos podrían extenderse incluso hasta el próximo año.
De acuerdo a lo que dicta el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), en los casos en donde un jugador escupa “a un rival o a otras personas”, se arriesga a una sanción que va desde los seis a 15 partidos, dependiendo de la gravedad de la acción, según estipula el Artículo 63 letra E.
Asimismo, el Artículo 63, numeral B, señala que “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido, de uno a tres juegos“.
Ahora, resta ver si el juez del Clásico Universitario consigna el escupitajo de Lucas Assadi a hinchas de la UC, aunque si no lo hace, el Tribunal de Disciplina de la ANFP podría actuar de oficio para establecer una sanción.