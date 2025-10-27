VIDEO – La dura sanción que arriesga Lucas Assadi por escupir a hinchas de la UC

Tras perder el Clásico Universitario, el atacante de la U realizó una repudiable acción contra los hinchas de la UC, lo cual podría desencadenar en un fuerte castigo.

Una jornada para el olvido tuvo Lucas Assadi este domingo luego de que se consumara la derrota de la U de Chile en el Clásico Universitario ante la UC, donde también salió lesionado y encendió las alarmas de cara a la revancha contra Lanús en Copa Sudamericana.

Además de ello, el joven atacante del cuadro azul jugó un partido aparte con los hinchas de la U Católica realizando una repudiable acción contra dicha parcialidad.

Todo inició cuando los fanáticos de la UC empezaron a insultar a Lucas Assadi tras el término del compromiso, lo cual provocó una polémica reacción del futbolista, quien escupió a las personas que se encontraban en la tribuna.

Tras ello, emprendió rumbo hacia los camarines y al llegar a la zona gesticuló que hacía frío en el Claro Arena.

La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi por escupir a hinchas de la UC en el Clásico Universitario

En caso de que el árbitro del partido, Juan Lara, consigne esta acción en su informe, a Lucas Assadi le pueden caer las penas del infierno, ya que los castigos podrían extenderse incluso hasta el próximo año.

De acuerdo a lo que dicta el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), en los casos en donde un jugador escupa “a un rival o a otras personas”, se arriesga a una sanción que va desde los seis a 15 partidos, dependiendo de la gravedad de la acción, según estipula el Artículo 63 letra E.

Asimismo, el Artículo 63, numeral B, señala que “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido, de uno a tres juegos“.

Ahora, resta ver si el juez del Clásico Universitario consigna el escupitajo de Lucas Assadi a hinchas de la UC, aunque si no lo hace, el Tribunal de Disciplina de la ANFP podría actuar de oficio para establecer una sanción.