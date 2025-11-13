La formación que prepara Nicolás Córdova para el amistoso de Chile vs Rusia

La Roja se alista para el primero de los dos amistosos que disputará en Rusia.

Chile se prepara para su próximo desafío ante Rusia este sábado en el marco de un duelo amistoso, donde Nicolás Córdova continúa probando variantes y ya tendría casi definida la formación.

La Roja se encuentra en Sochi, ciudad en la cual se disputará este encuentro y el del próximo martes frente a Perú. Bajo este contexto, el entrenador interino ya ha comenzado a delinear a los jugadores que utilizará en la alineación.

El equipo sigue siendo liderado por el lateral izquierdo Gabriel Suazo, junto a otros futbolistas que han tomado protagonismo en este nuevo proceso, tales como Felipe Loyola, Lucas Cepeda y Rodrigo Echeverría.

Por otro lado, Ben Brereton y Fabián Hormazábal también serían de la partida, al igual que en el amistoso pasado en el cual la Selección Chilena se impuso por 2-1 ante Perú en La Florida.

Con respecto al elegido para defender el arco, este nuevamente sería Lawrence Vigourux. La duda estaría en la defensa, donde Guillermo Maripán pelea un lugar con Francisco Sierralta y Benjamín Kuscevic.

De acuerdo a las últimas prácticas, Chile presentaría esta formación para enfrentar a Rusia: Lawrence Vigourux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en la delantera.

A qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de Chile vs Rusia

La Roja se medirá frente a Rusia por la última fecha FIFA del año este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas (de Chile) en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi.

Este encuentro se transmitirá en vivo en TV abierta a través de Chilevisión, mientras que de forma online estará disponible en todas las plataformas digitales de la señal.