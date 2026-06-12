Renuncia seremi de Salud en Ñuble: van 22 salidas de autoridades regionales desde marzo

Con la salida de Carrillo —nutricionista y magíster en Dirección en Salud— las renuncias de seremis durante el actual Gobierno suman 22.

La ministra (s) de Salud, Alejandra Pizarro, solicitó la renuncia del secretario ministerial (seremi) de Salud de la Región de Ñuble Jorge Carrillo, según transmitieron desde la cartera este viernes.

Ya el jueves por la noche portales regionales hacían eco de una posible renuncia de la autoridad regional, pero sin dar a conocer los motivos que habrían gatillado esta situación. En la declaración pública emitida por el Minsal esta mañana, tampoco dieron las razones de su salida.

“El Ministerio de Salud le agradece su trabajo durante estos meses e informa que, desde hoy viernes 12 de junio, asumirá como seremi de Salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi”, se lee en el breve comunicado.

Según reportó hace unos meses el medio regional La Discusión, el nombramiento de Jorge Carrillo fue empujado por la UDI, pero éste no tuvo consenso desde un principio, pues había sectores que presionaban para que se mantuviera a la entonces seremi Michelle de Arcas.

De todas maneras, su nombre se terminó imponiendo. El 26 de marzo, desde la Seremi de Salud de Ñuble le dieron la bienvenida en sus redes sociales destacando su trayectoria profesional que incluía un paso por el Hospital de Chillán y el Hospital Dr. Benicio Arzola Medina de San Carlos, como jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición en este último recinto.

Con la salida de Carrillo —nutricionista y magíster en Dirección en Salud— las renuncias de seremis durante el actual Gobierno suman 22. Entre los casos más insólitos se cuenta el de una autoridad que no llegó a trabajar por tres días consecutivos, otros que no cumplían los requisitos educacionales y algunos cuyas publicaciones en redes sociales antes de asumir habían generado polémica.