Se define el descenso y los cupos internacionales: así se jugará la fecha 28 y 29 de la Liga de Primera del fútbol chileno

La ANFP dio a conocer la programación para la recta final del torneo, donde se jugarán varios partidos en simultáneo.

La Liga de Primera del fútbol chileno 2025 se encuentra en su recta final, donde los clubes se juegan mucho en las últimas tres fechas, ya sea en la lucha por clasificar a copas internacionales, como para no descender.

En este contexto, la ANFP reveló la programación de las fechas 28 y 29 del Campeonato Nacional, con diversos partidos en simultáneo, que tendrán como protagonistas a los equipos que pelean por mantener la categoría.

La fecha 28 de la Liga de Primera iniciará el viernes 21 de noviembre con la disputa de tres partidos a la misma hora: Deportes Iquique vs Cobresal, Limache vs Unión Española y Audax Italiano vs Everton, quienes jugarán a las 20:00 horas.

Otro duelo que destaca en esta jornada es el que jugará el campeón Coquimbo Unido ante Deportes La Serena, en una nueva versión del clásico regional.

A la semana siguiente se disputará la fecha 29, que tendrá dos jornadas con partidos en simultáneo. El sábado 29 de noviembre Deportes La Serena enfrentará a Palestino, mientras que Audax Italiano se medirá ante Ñublense a las 18:00 horas. Esto, en el marco de la lucha por acceder a copas internacionales, específicamente a Copa Sudamericana.

Tras ello, el domingo 30 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada importante en la lucha por el descenso: Deportes Limache visitará a Unión La Calera, Everton recibirá a Iquique y Unión Española hará de local frente a O’Higgins.

La programación de la recta final de la Liga de Primera del fútbol chileno

Fecha 28:

Viernes 21 de noviembre

Deportes Iquique vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Deportes Limache vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio Lucio Fariña.

Audax Italiano vs. Everton. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 22 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Universidad Católica vs. Palestino. 20:30 horas. Claro Arena.

Domingo 23 de noviembre

O’Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Lunes 24 de noviembre

Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún.

Fecha 29:

Viernes 28 de noviembre

Cobresal vs. Colo Colo. 20:00 horas. Estadio El Cobre.

Sábado 29 de noviembre

Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada.

Audax Italiano vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 30 de noviembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Estadio Sausalito (Sin público).

Unión Española vs. O’Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 1 de diciembre