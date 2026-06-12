Encuesta Black & White: 55% está de acuerdo que Tesorería realice embargos a deudores del CAE

El estudio consignó que esta medida debe ser un 24% sin condiciones, y el 31% sólo para las personas que tienen un sueldo superior a $3 millones.

La encuesta Black & White abordó en su más reciente edición la polémica instalada por los embargos judiciales por parte de la Tesorería General de la República (TGR) a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Un 55% se mostró de acuerdo con la medida, de los cuales un 24% sin condiciones, y el 31% sólo para las personas que tienen un sueldo superior a $3 millones.

En tanto, un 45% cree que no se debe realizar por ningún motivo y que hay que encontrar otro mecanismo de cobro, principalmente en el segundo DE y los menores de 35 años.

Además de los embargos de los deudores del CAE, la encuesta Black & White también puso sobre la mesa el levantamiento del secreto bancario. Un 58% cree que esta medida es “imprescindible” para perseguir el crimen organizado.

Aprobación de Kast

En el estudio, el presidente José Antonio Kast logró mantener su aprobación en comparación con la semana pasada con un 32%. Sin embargo su desaprobación se anotó una subida de cuatro puntos, pasando de 54% a 58%.

El 71% postuló que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema que afecta a Chile, pero solo un 28% aprueba cómo el Gobierno está manejando el tema.

Revisa la encuesta aquí: