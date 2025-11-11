Estos son los horarios de los amistosos de Chile vs Rusia y Perú por fecha FIFA: cuándo juega La Roja y qué canal transmite

La Roja disputará sus últimos dos partidos del año en Rusia, donde tendrá a nuevamente a Nicolás Córdova en la banca.

La Selección de Chile se prepara para disputar los amistosos de la última fecha FIFA del 2025, donde enfrentará a Rusia y Perú en el Estadio Olímpico de Sochi.

La Roja, que nuevamente tiene a Nicolás Córdova en la banca, buscará cerrar de buena forma el complejo año, donde quedó anticipadamente fuera de la pelea por un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

El primer duelo duelo que disputará Chile en suelo ruso será frente al combinado local este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas de nuestro país.

Luego de ello, el martes 18 de noviembre el Equipo de Todos protagonizará un nuevo Clásico del Pacífico con Perú a las 14:00 horas. Esto, a poco más de un mes de haberse medido por última vez, cuyo encuentro terminó 2-1 a favor de La Roja en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Dónde ver en vivo los partidos amistosos de Chile ante Rusia y Perú?

Los duelos de Chile ante Rusia y Perú se podrán ver en vivo en TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por streaming, estarán disponibles mediante la página web del canal y la app MiCHV.

Previo a la fecha FIFA de noviembre, el entrenador de Rusia, Valeri Karpin, explicó la importancia de enfrentar a la Selección Chilena y a la Bicolor.

“Estos equipos sudamericanos son muy complicados para nosotros. Son escuadras que tocan bien la pelota y complican nuestro juego. Así que los partidos de noviembre ante Perú y Chile también serán muy interesantes y constructivos para nuestra selección“, expresó.

Con respecto a cuál rival será más difícil, el DT manifestó que “es difícil comparar ambos rivales antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile. Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja climática. Y en Sochi también hace 16 grados centígrados. Por eso celebraron los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero”.