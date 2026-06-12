Los grupos de riesgo a los que el Minsal llamó a vacunarse con urgencia por el peak de circulación viral

Los principales virus presentes en estos días en el territorio nacional están encabezados por la Influenza A, con un 32,2% de los casos detectados.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Salud (Minsal) alertó que el país vive en estos días el peak de la circulación viral en lo que va del año, por lo que la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, llamó a los grupos de riesgo a vacunarse a la brevedad.

Al dar a conocer su reporte semanal de la Campaña de Invierno, la autoridad reveló que la situación epidemiológica se complicó en el país durante los últimos siete días.

En esa línea, detalló que la positividad de los exámenes respiratorios alcanzó un 48,4%, consolidándose como la cifra más alta registrada en lo que va del año.

Los principales virus en circulación según el Minsal

De acuerdo con lo revelado por el Minsal, los principales virus presentes en estos días en el territorio nacional están encabezados por la Influenza A, con un 32,2% de los casos detectados, mientras que el segundo puesto lo ocupa el Rinovirus (27,4%).

La tercera posición le corresponde a la Influenza B, que a estas alturas del año representa el 15,5% de las muestras.

En menor medida, también hay parainfluenza (9,3%), adenovirus (5,7%) y Virus Respiratorio Sincicial (VRS) con un 5,0%, detalló Pizarro.

A la vez, recordó que en estos casos los grupos de riesgo los constituyen los niños de 6 meses a 5 años (59,1%), las personas de 60 años y más (58,8%) y las embarazadas (63%).

“Quiero aprovechar la oportunidad para reforzar el llamado a vacunarse, sobre todo en estos grupos de riesgo… porque justamente son ellos los que tienen las coberturas más bajas y los que además se pueden enfermar gravemente y hospitalizar“, manifestó la subsecretaria de Salud Pública.