Dónde y a qué hora ver el amistoso de La Roja contra Rusia en el Estadio Olímpico de Sochi

Tres días después de jugar el amistoso ante Rusia, La Roja enfrentará a la selección de Perú.

La Roja que entrena Nicolás Córdova enfrentará este sábado a su similar de Rusia, en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Olímpico de Sochi.

Con el propósito de intentar sacudirse de los malos resultados que situaron a la Selección Chilena en la última posición de la tabla en las Clasificatorias al Mundial 2026, el técnico optó por una alineación que mezcla figuras consagradas con otras que buscan su lugar en el equipo de todos.

En la previa de este duelo, el equipo local empató a uno con la selección de Perú, equipo al que La Roja enfrentará dentro de tres días en Sochi.

De acuerdo con lo visto en los entrenamientos, para el duelo de este sábado Nicolás Córdova presentaría la siguiente alineación:

Lawrence Vigoroux al arco; en la defensa estarán Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo; al medio jugarán Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro, y en ofensiva Osorio, Brereton y Cepeda.

Dónde y a qué hora ver el amistoso de La Roja contra Rusia

La Roja jugará el amistoso con Rusia este sábado 15 de noviembre, a partir del mediodía, hora de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi.

El penúltimo partido de La Roja este año se podrá seguir a través de Chilevisión y sus plataformas digitales (www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube).

El partido también estará disponible en la señal de ESPN y, online, por la plataforma de streaming de Disney+.