El fútbol está de luto: el ex entrenador de La Roja, Xabier Azkargorta, murió a los 72 años

“El Bigotón” dirigió a la Selección Chilena entre 1995 y 1996, luego de llevar a Bolivia a su único Mundial en 1994.

Este viernes 14 de noviembre se confirmó el fallecimiento del ex entrenador de La Roja, Xabier Azkargorta, luego de presentar complicaciones cardíacas.

Así lo confirmó el club boliviano Oriente Petrolero a través de sus redes sociales. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994″, expusieron.

A lo que agregaron: “Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”.

Este es un duro golpe para el fútbol de Bolivia, ya que el técnico español ha sido el único clasificar a la Verde a un Mundial, a la espera de que lo que haga dicha selección en el repechaje de cara a la cita planetaria de 2026.

Tras lograr la histórica gesta en el cuadro altiplánico, el DT arribó a Chile en 1995, aunque su estadía duro poco.

En la Selección Chilena dirigió la Copa América de 1995 y amistosos entre medio. Sin embargo, su proceso finalizó tras un empate con Venezuela en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998.

Tras ello, Nelson Acosta asumió el puesto y terminó llevando a Chile al torneo planetario.

Con respecto al último club que dirigió Xabier Azkargorta, este fue el Atlético Palmaflor de Cochabamba en la temporada 2020.