Con tres partidos en simultáneo: la programación de la fecha 28 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Este viernes inicia una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde destacan diversos encuentros clave en la lucha por no descender y por acceder a competencias internacionales.

Tras el receso por Fecha FIFA y elecciones, este viernes regresa la Liga de primera del fútbol chileno con la disputa de la fecha 28, donde destacan diversos partidos en la lucha por no descender y por obtener cupos a copas internacionales.

Los encargados de abrir los fuegos en la jornada son Deportes Limache y Unión Española, quienes protagonizarán un duelo clave en la parte baja. En simultáneo, en el norte Deportes Iquique buscará seguir con vida en Primera División ante Cobresal. Además de dichos encuentros, a la misma hora Everton visitará a Audax Italiano.

En la jornada sabatina, resalta el clásico entre el campeón Coquimbo Unido vs Deportes La Serena en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En este escenario, Los Piratas buscarán llegar a la decimosexta victoria consecutiva e igualar el récord que ostenta la Universidad de Chile (1963-64).

El domingo tendrá dos partidazos: O’Higgins vs U de Chile, un duelo clave por el objetivo de meterse en la Libertadores; y Colo Colo vs Unión La Calera, donde el Cacique buscará acercarse a puestos de Sudamericana.

La programación de la fecha 28 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 21 de noviembre

Deportes Iquique vs. Cobresal : 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Básico, HBO MAX y Mega 2.

: 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Básico, HBO MAX y Mega 2. Deportes Limache vs. Unión Española : 20:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium, HBO MAX.

: 20:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium, HBO MAX. Audax Italiano vs. Everton: 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – HBO MAX.

Sábado 22 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena : 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium, HBO MAX.

: 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium, HBO MAX. Universidad Católica vs. Palestino: 20:30 horas, en el Claro Arena – TNT Sports Premium, HBO MAX.

Domingo 23 de noviembre

O’Higgins vs. Universidad de Chile : 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium y HBO MAX.

: 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium y HBO MAX. Colo Colo vs. Unión La Calera: 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Lunes 24 de noviembre