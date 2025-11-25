Mundial 2026: los países que tienen prohibido el ingreso de sus hinchas a Estados Unidos

La medida se enmarca en la política migratoria de la administración de Donald Trump, que para implementarla apeló a la seguridad nacional.

Ciudadanos de 12 países, dos de los cuales ya están clasificados y un tercero que podría ingresar gracias a la repesca intrercontinental, tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos, lo que seguirá rigiendo para sus hinchas durante el Mundial de Fútbol 2026, que también se jugará en Canadá y México.

Entre los países que tienen prohibido el ingreso de sus ciudadanos a Estados Unidos hay cuatro asiáticos, siete africanos y uno americano.

Hinchas de qué países no podrán ver a sus equipos en el Mundial

De acuerdo con lo dispuesto por Washington, por ahora son dos los países que jugarán el Mundial 2026 cuyos hinchas no podrán ingresar a Estados Unidos.

El primero en clasificar fue Irán, y sus seguidores tendrán que conformarse con ver los partidos a través de la televisión.

Otro de los equipos que tomará parte en la cita mundialista y que no contará con el apoyo de sus hinchas en las tribunas es Haití.

A ellos se podría sumar, si es que consigue imponerse en la repesca intercontinental, la selección de República del Congo, cuyos ciudadanos también tienen prohibido el ingreso al país norteamericano.

Además de los mencionados, Donald Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos de personas provenientes de Afganistán, Myanmar, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.