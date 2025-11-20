El camino de Bolivia para clasificar al Mundial 2026: estos son sus rivales en el repechaje

La FIFA sorteó el repechaje intercontinental, donde Bolivia tendrá un rival sudamericano en las semifinales.

Este jueves se realizó el sorteo del repechaje intercontinental para el Mundial 2026, donde se definió el camino que tendrá Bolivia en su objetivo por volver a esta instancia después de 32 años.

El conjunto altiplánico, por su posición en el ranking FIFA, tendrá que jugar dos partidos para meterse entre las 48 selecciones que disputarán el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, Bolivia tendrá que enfrentar en las semifinales a Surinam, y en caso de que avance, en la final se tendrá que ver las caras con Irak, que pasó a esta fase directamente por su ranking. Si La Verde logra salir victoriosa de ambos duelos, se convertirá en el séptimo representante de Conmebol en decir presente en la cita planetaria.

Este nuevo formato de repechaje entrega dos cupos al Mundial, y en este marco, el otro boleto saldrá entre otros tres países.

En aquel lado del cuadro, Jamaica se medirá frente a Nueva Caledonia en semifinales, y quien resulte ganador, enfrentará a República Democrática del Congo, equipo que se metió en esta instancia tras imponerse sobre Nigerias en el repechaje africano.

Los partidos válidos por el repechaje mundialista se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo del 2026 en las ciudades de Monterrey y Guadalajara (México). En los próximos días, la FIFA dará a conocer la programación y en qué lugar se jugará cada uno de los encuentros.

Con Bolivia como protagonista: el cuadro del repechaje al Mundial 2026