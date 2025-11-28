Qué se sabe del estado de salud de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia en clínica de Rancagua

Hace unas semanas, su hijo había entregado detalles sobre su delicado estado de salud.

El ex entrenador de la Selección Chilena de fútbol, Nelson Acosta, fue internado de urgencia durante la mañana de este viernes en la Clínica Isamédica en Rancagua, Región de O’Higgins, a raíz de una baja en la frecuencia cardíaca.

Desde el recinto asistencial informaron que será trasladado a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) y que, aunque su condición es delicada, por ahora se encuentra estable.

Hace unas semanas, su hijo y su círculo cercano ya habían alertado sobre el deterioro del estado de salud del ex DT de 81 años.

“Mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño”, dijo su hijo menor, Damián Acosta, a Las Últimas Noticias hace unos días.

Lo anterior, luego de que fuera diagnosticado de Alzheimer en 2017, y en este marco, ha tenido que atravesar complejos episodios durante los últimos años, quedando hospitalizado en más de una ocasión.

A falta de actualizaciones sobre su estado de salud, se ha encendido la preocupación en el fútbol chileno, donde Nelson Acosta dejó una huella imborrable, clasificando a La Roja al Mundial de Francia 1998, obteniendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y siendo campeón de Primera División con diferentes clubes, tales como Cobreloa y Everton de Viña del Mar.